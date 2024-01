Lazio-Napoli, Sarri dovrà fare a meno di Patric. La situazione

Patric, difensore della Lazio, non sarà a disposizione di Maurizio Sarri in occasione di Lazio-Napoli, partita che andrà in scena domenica 28 gennaio alle ore 18. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, lo spagnolo non ha rimediato dal problema alla spalla rimediato contro il Lecce. Dunque, per lui serviranno altri giorni di riposo. In casa biancoceleste si spera di riaverlo a disposizione per la partita contro l’Atalanta. Inoltre, si suggerisce il nome del possibile sostituto. Al momento, Gila è in vantaggio su Casale per far coppia con Romagnoli.