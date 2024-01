Kiss Kiss Napoli – ADL molto cauto sulla situazione Mourinho

Negli ultimi giorni, è emersa la notizia di un presunto incontro tra Aurelio De Laurentiis e Jorge Mendes, procuratore di José Mourinho, per discutere la possibilità di vedere lo Special One come allenatore del Napoli. Notizie provenienti dall’Inghilterra hanno annunciato un prossimo incontro tra il presidente azzurro e l’allenatore portoghese. Tuttavia, Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato oggi la notizia proveniente dal Regno Unito, specificando che il presidente è molto cauto riguardo a questa ipotesi.