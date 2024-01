CdS – Popovic-Napoli, ci siamo quasi: ecco le ultime sulla trattativa

Matija Popovic è a Roma con Maurizio Micheli, scouting del Napoli, in attesa di conoscere il suo destino. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport ci sarebbe una trattativa con il Monza per il tesseramento del serbo. Questo quanto evidenziato:

“Popovic-Frosinone, è sfumato tutto. Compresa la firma del talento serbo di 18 anni con il Napoli, nel frattempo rimasto a Roma per un paio di giorni insieme con il responsabile scouting azzurro Micheli. Tempo quarantotto ore, però, e Adl ha trovato un nuovo accordo con Galliani, con il Monza, uno dei pochi club ad avere la possibilità di tesserare un extracomunitario. Finale: quinquennale con il Napoli per la stellina serba e via in prestito in Brianza con Zerbin, un esterno che ha ingolosito tante società in questo mercato di gennaio”.