Lautaro alla vigilia di Napoli-Inter: “Vogliamo vincere, abbiamo una chiara idea di gioco”

Alla vigilia di Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana, l’attaccante e capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa del match. L’argentino ha ovviamente palesato la voglia della sua squadra di portare la coppa a Milano per la terza volta consecutiva. Ecco le sue parole:

“Siamo campioni in carica della Supercoppa e domani abbiamo tanta voglia di portarla a casa: per noi è un obiettivo, abbiamo fatto una grande gara con la Lazio e ora manca l’ultimo passo. Finalizzare il gioco è importantissimo, siamo contenti noi attaccanti perchè abbiamo tante occasioni per segnare gol: dal portiere agli altri si lavora bene, abbiamo una idea di gioco chiara in mente e dimostriamo ciò che sappiamo fare in allenamento poi in partita”.