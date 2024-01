Mascara: “Sono un grande sostenitore di un’azzurro. Difesa a tre? Mazzarri non è uno sprovveduto”

Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli nel 2011-2012, ha parlato ai microfono di Radio Punto Nuovo, ha detto la sua sul Napoli attuale.

“Il Napoli è campione di Italia, non dimentichiamocelo mai. Purtroppo ha vissuto momenti particolari cambiando allenatore, ma questo non significa che si deve partire sconfitti contro l’Inter. Mazzarri ha un po’ snaturato il suo modo di giocare a calcio, ora è tornato a tre in difesa e con principi a lui più vicini e ha avuto subito grandi soddisfazioni.”

Simeone?

“Sono un suo grande sostenitore, mi piace come gioca e come lavora per la squadra. E poi sembra un ragazzo posato, che non fa mai polemiche anche se gioca poco. Nel Napoli ci sta alla grande e può fare la differenza, non so perché il mister non lo abbia utilizzato di più nelle sue prime partite in panchina, stravedo per questo ragazzo, è fortissimo davvero.”

La difesa a tre?

“L’anno scorso c’era Kim che era un perno importante per la difesa a quattro. Ora senza di lui, il reparto sbanda e il mister non è uno sprovveduto e sa che ha comunque i giocatori giusti per un sistema diverso. Per questo, credo che ora Mazzarri non tornerà alla difesa a 4 di qui alla fine della stagione.”