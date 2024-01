Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli è pronto a cedere Alessio Zerbin in prestito al Frosinone e non solo. Infatti, sarebbe pronto a sbarcare alla corte di Di Francesco anche il giovane Popovic, accostato spesso agli azzurri in questi ultimi giorni. Il talento serbo classe 2006 non può essere tesserato in questa sessione di mercato dal Napoli poiché gli azzurri hanno esaurito gli slot per gli extracomunitari.