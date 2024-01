De Maggio: “Pioli e Sinatti, Napoli Is on fire. Hamsik o Maldini in dirigenza?”

Il Napoli a Giugno avrà con tutte le probabilità bisogno di un nuovo allenatore. A questo proposito, Valter De Maggio ha voluto ipotizzare un nome durante Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Pioli fa rendere bene i giovani e sa gestire anche le situazioni difficili. Nel 2023 aveva un contratto in scadenza ed il Napoli l’aveva chiamato a fine maggio, cosa che non sapeva nessuno”.

Poi De Maggio ha continuato: “A De Laurentiis piace anche Roberto De Zerbi, ma il vero colpo di teatro potrebbe essere il ritorno di Francesco Sinatti come preparatore atletico. Tra i tifosi, c’è chi pensa che con Pioli il Napoli finirebbe in Serie B, ma certe cose non le accetto: è un ottimo allenatore. Potremmo dire: ‘Pioli-Sinatti, Napoli is on fire’. E chissà che non si pensi a Paolo Maldini come dirigente. Se inserisci Maldini o Marek Hamsik nel Napoli, puoi strutturare una società che ora è troppo a gestione familiare. De Laurentiis è intelligente, solo gli stupidi non cambiano idea: ci vuole qualcuno di grande livello”