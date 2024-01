Hamed Junior Traore è pronto a ritornare in Italia dove vestirà la maglia del Napoli, accordo con il Bournemouth per il prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Per le visite mediche secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore arriverà in Italia domani a Villa stuart e poi firmare accordo con il Napoli.