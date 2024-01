Parolo a Dazn: “Il Napoli fa fatica senza Osimhen”

Negli studi di DAZN, Marco Parolo ha commentato il momento dell’Inter, impegnata in settimana nella Supercoppa Italiana: “Senza Lautaro, l’Inter sta affrontando difficoltà, e lo stesso vale per il Napoli senza Osimhen. La presenza di Lautaro Martinez fa davvero la differenza, mentre la Juventus, con diverse rotazioni di giocatori, riesce comunque a trovare il gol.

La chiave è avere quel qualcosa in più; ad esempio, se vinci 5-1, la Juventus rimane in agguato. È questo il punto cruciale. Se la Juventus continua a rispondere con forza, partita dopo partita, è necessario continuare a vincere con determinazione. L’Inter, che non perde con nessuno una volta a settimana, si trova ora a un momento critico con la Supercoppa e la Champions League in arrivo. La situazione dipenderà notevolmente dalle prestazioni della Juventus in queste competizioni”.