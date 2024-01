L’Atalanta di Gasperini ha battuto il Frosinone per 5-0, riportandosi al quinto posto e ad un solo punto dalla Fiorentina quarta.

Sconfitta pesante per gli uomini di Di Francesco, reduci anche dalla sonora sconfitta in Coppa Italia per 4-0 dalla Juventus. Una vittoria che permette agli orobici di allungare di due punti in classifica sul Napoli. Nella seconda frazione si sono aggiunte le reti di Zappacosta ed Holm, dopo le siglature di Koopmeiners, Ederson e De Ketelaere nel primo tempo.