Cds – Si può chiudere per Barak a Riyad, i dettagli

Il Napoli sembra interessato a Barak, ex centrocampista del Verona, e la Supercoppa potrebbe offrire un’occasione per discutere sul mercato. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è la possibilità di un affare con la Fiorentina per portare Barak in azzurro.

La situazione in difesa vede rimanere solo tre centrali (oltre a Di Lorenzo), e a centrocampo è stato necessario ricorrere a Demme. Un rinforzo nel ruolo di mediano risulterebbe quindi urgente, quasi da considerare un’evenienza da trattare durante la permanenza a Riyad per la Supercoppa.

Nel caso di Barak, la proposta del Napoli sembra orientata verso un prestito, con l’opzione di trasformarlo in un’acquisizione definitiva in caso di qualificazione in Champions League. Si parla di sei milioni di euro per chiudere l’affare. La situazione è descritta sul quotidiano in edicola.