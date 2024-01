La Repubblica – Gli azzurri non segnavano da quasi un mese: Politano rompe l’incantesimo

Il Napoli ritrova la vittoria e di conseguenza anche la via del goal.

Per gli azzurri dati molto negativi in zona offensiva, con una rete che mancava addirittura da ben 27 giorni, un dato horror per una squadra che a maggio aveva festeggiato il tricolore. Ecco quanto riportato a tal proposito da La Repubblica stamane: “Il Napoli non segnava dal 16 dicembre ( 27 giorni e 430′, Coppa Italia compresa) e il rigore di Politano si è trasformato in una scintilla per la squadra di Mazzarri, che è ripartita meglio nel secondo tempo e ha subito sfiorato il gol con Cajuste, con la Salernitana diventata più prudente. Gli azzurri hanno provato ad approfittarne e con l’ingresso di Raspadori per Gaetano sono passati al 4- 2- 3- 1. La sfida è diventata quindi più movimentata e si è acceso come trequartista pure Kvaratskhelia, invisibile nel primo tempo”.