Kvara è stato protagonista di un match tra luci ed ombre ieri al Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, l’attaccante del Napoli è risultato decisivo per le sorti del match, guadagnadosi un 6,5 dalla redazione del quotidiano: “Primo tempo sottotono, si accende nella ripresa mettendoci qualità e grinta. Ochoa gli nega un gol fatto. Era in diffi da e si fa ammonire nel finale perché sente troppo il momento del Napoli. Salterà anche lui la partita con la Lazio”.