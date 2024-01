Iervolino contro gli arbitri: “Una vergogna senza precedenti. Valutiamo causa di danni”

A seguito della sconfitta in campionato contro il Napoli, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a Repubblica.it degli episodi arbitrali della partita. Secondo il patron granata, durante il derby la sua squadra sarebbe stata penalizzata da alcune scelte definite da lui “incredibili” e “dannose”. Si tratterebbe in particolare di un presunto fallo in area di rigore su Simy e del contatto Demme-Tchaouna, che ha poi portato alla rete del 2-1 azzurro nello scadere. Ecco le sue parole:

“Su Simy c’era rigore e quello di Demme su Tchaouna era fallo, sono incredibili. Non vogliamo solo rispetto, ma giustizia per noi e tutte le altre squadre che giocano in Serie A e subiscono gli errori grossolani dei semi professionisti, ovvero gli arbitri. Gli unici semi professionisti in un’industria di professionisti. Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare. L’atteggiamento degli arbitri è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita successiva. Riformerò il calcio italiano portando all’attenzione della Lega questo problema e la storia ricorderà questi arbitri come i peggiori del calcio italiano. Una vergogna senza precedenti. Un’industria viziata da un arbitraggio che fa precipitare il calcio italiano all’ultimo posto per serietà e imparzialità. Tra poco sono certo che uscirà una dichiarazione uguale e contraria della corporazione degli arbitri, che dirà che l’arbitraggio è stato, invece, impeccabile. Ricorderemo a vita l’arbitro Marinelli. Nessuno ci ha chiamato per chiederci scusa. Ora è tardi. Scontro totale, noi non vogliamo più questi arbitri. Stiamo valutando anche una causa per danni”.