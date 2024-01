TMW – Calciomercato, il Napoli ci prova per Theate: ecco l’offerta per il Rennes

Dopo la chiusura vicinissima per il centrocampista del Bournemouth, Hamed Traore, il Napoli continua a lavorare per questa finestra di calciomercato invernale e, stavolta, prova a chiudere un colpo per la difesa.

Si tratta di Arthur Theate, difensore centrale della Nazionale belga e del Rennes. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica online tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore la società partenopea potrebbe far partire una proposta da circa 18 milioni di euro per il club francese.

Theate ha già esperienza per quanto riguarda il calcio italiano: per una stagione (2021/2022) ha giocato nel Bologna, collezionando 31 presenze e mettendo a segno due gol.