La SSC Napoli ha diramato sul proprio account ufficiale di X la lista dei convocati per il derby di oggi alle 15 contro la Salernitana. Mazzarri deve fare ancora a meno di tanti giocatori. Infatti non avrà a disposizione oltre ad Osimhen ed Anguissa gli infortunati Natan, Olivera e Meret, oltre allo squalificato Mazzocchi. L’unico recupero è quello in mezzo alla difesa di Leo Ostigard. Di seguito ecco la lista completa: