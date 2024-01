SKY – Le ultime su Perez: accordo ancora non trovato, due le alternative. I dettagli

Il Napoli prosegue il proprio calciomercato. Intorno alle 19, i tweet di Di Marzio e di Romano hanno mostrato una società pronta a recuperare il terreno perso. Ci provano gli azzurri, anche con qualche sconticino. Intanto, Sky Sport informa che il Napoli non ha ancora trovato l’accordo per il difensore dell’Udinese Nehuen Perez. Pare si stia ragionando sull’offerta perché l’Atletico de Madrid avrà una percentuale sulla futura rivendita. In caso di fumata nera, le alternative sono Brassier e Theate.