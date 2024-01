Salernitana, il legale: “Non è detto che con tante assenze non si trovino soluzioni migliori”

Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Tra gli argomenti affrontati, si è parlato molto delle assenze dovute anche ai movimenti in uscita in questa sessione di mercato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Se Dia non verrà ceduto, perché magari non ci sarà un interesse pari al suo valore, sono convinto che quando scenderà in campo farà grandi cose perché parliamo di un calciatore di livello superiore alla media. Sabatini ha avuto pieni poteri dal presidente Iervolino e deciderà per il meglio sul mercato, avendo grande competenza, visto che lui è capace di vedere quello che gli altri non vedono.

Faccio un esempio: con l’addio di Mazzocchi, grande calciatore, Sambia ha giocato una splendida partita contro la Juventus proprio perché non aveva davanti a sé l’ormai ex terzino. Se non si va di fretta sul mercato non è un errore, perché le scelte non devono essere frettolose ma ponderate e alla Salernitana non c’è bisogno della rivoluzione di due anni fa per puntare alla salvezza. Con il Napoli, in tal senso, c’è emergenza ma non è detto che con tante assenze non si trovino le soluzioni migliori e sorprendenti per fare risultato”.