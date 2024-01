Nela: “Mazzarri? Vi spiego che ne penso degli appelli al pubblico”

La critica situazione del Napoli in campionato e l’uscita drammatica dalla Coppa Italia da campioni d’Italia non è passata certo inosservata. Riflettori puntati sulla squadra che solo lo scorso anno era quella degli inavvicinabili. A Tutto Campo su Rai 1 si è parlato anche degli azzurri. In particolare, Sebino Nela ha criticato le dichiarazioni di Mazzarri in conferenza stampa. “Mazzarri? Gli appelli al pubblico sono inutili per me – ha detto l’ex calciatore – Io li odio questi appelli perché la gente ti sostiene, ma nessuno ti salva, devi salvarti da solo”.