Napoli-Salernitana, Rrahmani infiamma il Maradona: le pagelle di MN

Gollini: Non può niente sul tiro di Candreva, per il resto conduce una partita normale. 6

Di Lorenzo: Buona partita per il capitano azzurro, sempre pronto a spingere sulla fascia sinistra insieme a Politano. 6

Rrahmani: Insieme a Juan Jesus svolge il compito di marcare stretto Simy, partita discreta per il kosovaro. Ma alla fine fa il gol vittoria che regala i 3 punti agli azzurri. 7

Juan Jesus: Stesso identico discorso per il difensore classe ‘ 91. 6

Mario Rui: Ottimi gli spunti del portoghese, sempre attivo in fase offensiva e a dare supporto a Kvara sulla corsia di sinistra. 6

Lobotka: Si fa dare 1000 palloni il mediano azzurro, difficilmente trova il varco giusto per imbucare, ma è sempre al centro del gioco. 6

Cajuste: Ancora titolare il classe ’99, buona la sua gara in entrambi le fasi. Salterà il prossimo turno, era diffidato. 6 (Demme: Entra e colpisce il pallone che arriva sui i piedi di Rrahmani che segna agli ultimi minuti di gara. 6,5)

Gaetano: Il centrocampista napoletano scende in campo sorprendentemente dal primo minuto per via dell’infortunio di Zielinski. Non è molto lucido in diverse occasioni. 5,5 (Raspadori: Entra come partner offensivo di Simeone, non è mai pericoloso e mai al centro del gioco. 5,5)

Politano: E’ tra i migliori del Napoli, si sbatte, cerca di creare qualcosa e si prende un pallone bollente a fine primo tempo calciando il rigore del pari. 7 (Zerbin: Entra e fa poco e niente, mai incisivo. 5,5)

Kvara: E’ la luce di questo Napoli, ci prova e ci riprova a più riprese senza mai essere purtroppo decisivo. 6,5

Simeone: Finalmente titolare il cholito Simeone, si conquista un rigore e cerca di in tutti i modi di mettere in difficoltà la difesa avversaria. 6

Mazzarri: Non benissimo il tecnico toscano, Raspadori andava messo subito alla ripresa, Lindstrom ancora zero minuti. 5,5