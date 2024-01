Marchegiani: “Si difendeva benissimo solo grazie a Kim, ma c’entra altro”

Luca Marchegiani è intervenuto nel corso di Sky Sport. L’ex portiere ha parlato del Napoli e di come quest’anno la squadra partenopea prenda tanti gol. Secondo lui, la squadra non prendeva tanti gol durante la scorsa stagione grazie a Kim, ma non solo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli difende malissimo rispetto all’anno scorso. Prende tanti gol e non mi convince praticamente nessuno. Nessuno mi convincerà mai che difendeva benissimo solo grazie ad un giocatore, ovvero Kim. Non si difende bene solo grazie ad un elemento. C’entra altro”