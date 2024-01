Inzaghi: “Ci vuole rispetto per la Salernitana, il secondo gol era da annullare, oggi non abbiamo sofferto”

Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato al termine della sfida contro il Napoli di Walter Mazzarri in conferenza stampa. L’ex attaccante del Milan si è lamentato degli episodi che hanno deciso la sfida del ‘Maradona’, in particolare del secondo gol azzurro. Queste le sue parole: “Sono molto arrabbiato per l’atteggiamento che ha avuto l’arbitro oggi nei miei confronti. Siamo un club piccolo ma vogliamo rispetto, il fallo di Tchaouna è un fallo da Var e non da campo, così come quello su Simeone, è un fallo da Var e non da campo. Contro il Napoli non abbiamo sofferto questo pomeriggio, dobbiamo essere felici di questa squadra. Il nostro presidente investe i soldi. Quando uno chiede un chiarimento ci può stare da uomo di sport. Il Napoli ha giocatori straordinari, gli attaccanti sono stati i nostri primi difensori, potevamo fare meglio ma non potevamo chiedere di più”.