L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un retroscena riguardante il Presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano De Laurentiis è giunto ieri in serata nell’hotel di Pozzuoli intorno alle 19,30, di rientro dall’estero. Un breve saluto e poche parole per Mazzari e i giocatori. Serve una svolta. Un digiuno di gol che dura da quattro partite. Non succedeva dai tempi di Ventura in serie C. Proprio all’alba dell’era De Laurentiis, nel 2004, il Napoli non segnava per quattro partite consecutive. E in serie A questo non accade da quando c’era Donadoni, nel marzo del 2009. Ventura e Donadoni, insomma: per Mazzarri il segnale che il momento è nero.