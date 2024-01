L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’affare di Hamed Junior Traorè al Napoli. Secondo il quotidiano sarà lui a ereditare il posto di jolly offensivo lasciato vuoto dalla partenza di Elmas. Questo però a patto che le visite mediche di settimana prossima garantiscano l’integrità del centrocampista, che ha appena tre presenze in questa stagione in Premier. Lo scorso anno si fermò per un infortunio al piede, a inizio dicembre invece Traoré ha contratto la malaria e si è ristabilito da poco. Il Napoli vuole vederci chiaro prima di ufficializzare il suo arrivo, che sarà in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.