Diego Demme: sacrificio e qualità che hanno cambiato la sfida con la Salernitana

Nella vittoria all’ultimo respiro con la Salernitana al Maradona si è contraddistinto Diego Demme, entrato al minuto 77′ per l’infortunato Cajuste. Fino ad oggi per il mediano ex Lipsia solo una presenza in Coppa Italia nella pesante sconfitta contro il Frosinone per 0-4 e sostituzione al minuto 53′. Il tedesco è entrato soprattutto per un motivo: per la mancanza di centrocampisti dalla panchina dopo l’infortunio di Zielinski in mattinata. Nonostante le poche presenze delle ultime stagioni il numero 4 azzurro porta alla squadra di Mazzarri qualità importanti al fianco di Lobotka. Con l’entrata in campo del centrocampista teutonico lo slovacco ex Celta riesce ad avere libertà di svariare e viene così affiancato da un altro smistatore di palla eccellente. Nei 20 minuti in campo riesce a portare tutto ciò che gli è stato chiesto dal tecnico azzurro, interdizione e sacrificio, qualità che non gli sono mai mancate. Ben 28 passaggi e 86% di precisione per lui, che ha servito molti di questi palloni per tagliare la difesa granata e per provare a servire in mezzo i compagni. Al minuto 95′ diventa ancora di più eroe del pomeriggio azzurro, perché sugli sviluppi di una punizione la palla arriva sulla sua testa, riesce a colpire battendo il difendente avversario e serve Rrahmani, che segna il gol del 2-1 e fa esplodere di gioia il Maradona. Nonostante ben 5 mesi di campionato passati in panchina, e soli 53 minuti in Coppa Italia non ha mai deciso di lamentarsi e si è sempre allenato con la massima professionalità. Da 2 stagioni si cerca di cederlo per trovare un nuovo vice Lobotka, ma il tedesco, arrivato a Napoli in un gennaio confusionario di 4 anni fa, quando ha lasciato un Lipsia primo in classifica, non vuole lasciare la maglia azzurra. I tifosi nel post partita hanno dato meriti importanti al mediano, che ha fatto ciò che chiedono i supporters azzurri nel corso della gara, sudare la maglia ed onorarla con orgoglio e dignità. La vittoria del Napoli potrebbe essere fondamentale, e chissà che i calciatori azzurri nel vedere l’ingresso in campo del loro compagno di squadra non possano trovare nuovi stimoli e motivazioni. Questa gara ci lascia un quesito importante: potrebbe un’ipotetica mediana a 2 formata da Lobotka e Demme aiutare il Napoli a trovare quelle verticalizzazioni e quegli spunti che fino ad oggi stanno mancando? Potrebbe il centrocampista tedesco ritagliarsi i suoi minuti grazie a questa prestazione? Il futuro al momento nessuno lo può conoscere, ma una cosa è certa, il tecnico Walter Mazzarri deve tenere in considerazione la voglia e l’orgoglio dell’ex capitano del Lipsia, che ha voluto ricordare le qualità a sua disposizione. Il Napoli deve ripartire da qui, da questa prestazione di un calciatore italo-tedesco con il nome di Maradona, che per la maglia ha voglia di dare tutto, nonostante sia stato preso in considerazione solo per pochi minuti.