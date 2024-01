Di Marzio: “Lite tra Di Lorenzo e Candreva! I dettagli

Politano su rigore rimette in parità la partita tra il Napoli e la Salernitana. Nonostante il pareggio arrivato poco prima del duplice fischio lo stadio Maradona ha fischiato i propri calciatori. Oltre ai fischi, al termine del primo tempo si è acceso anche un litigio in campo con Di Lorenzo e Candreva coinvolti. Al momento, non è chiaro cosa abbia scatenato il litigio tra i due giocatori ma entrambi sembravano molto arrabbiati. I due sono poi rientrati negli spogliatoi accompagnati dai propri compagni, impegnati nel provare a calmarli.