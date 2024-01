Di Marzio: “La nuova Supercoppa: Cajuste salta la semifinale con il giallo? Il regolamento”

La nuova Supercoppa Italiana prenderà il via il prossimo 18 gennaio a Riyadh. Ci sarà però una novità rispetto alle ultime trentacinque edizioni disputate finora. Non ci sarà più una finale secca tra la vincitrici di Serie A e Coppa Italia della scorsa stagione ma parteciperanno anche la finalista di coppa e la seconda classificata in una mini Final Four.

Ma come funzionano i cartellini in Supercoppa? Le ammonizioni e le espulsioni si scontano anche rispetto al campionato? Per quanto riguarda le ammonizioni, i calciatori diffidati che riceveranno un’ammonizione nell’ultimo turno prima della Supercoppa, quindi la ventesima giornata di Serie A, non salteranno le semifinali ma il turno successivo in campionato, ovvero il ventunesimo. C’è un però: chi prenderà un’ammonizione da diffidato nella semifinale non salterà la finale ma nuovamente la giornata successiva in Serie A. Chi riceverà un’espulsione in semifinale, invece, salterà l’ultimo atto della Supercoppa. Il primo caso arriva con Cajuste, ammonito durante Napoli Salernitana. Pur essendo diffidato non salterà la semifinale di Supercoppa ma la prossima partita di campionato. Il calciatore svedese potrebbe comunque saltare entrambe le sfide a causa dell’infortunio subito durante la sfida contro la Salernitana se dovesse trattarsi di stiramento.