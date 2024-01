L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano senza più Elmas, con Anguissa in Coppa d’Africa e Zielinski svuotato d’energia, è indispensabile un centrocampista. Traorè fa varie cose, però non è sufficiente ad affrontare l’emergenza. Il Napoli dunque ha chiesto Barak alla Fiorentina ma le parti devono trovare l’accordo sulla formula, in quanto il Napoli lo vorrebbe in prestito, ma la Fiorentina non ci sta.