CdS – Napoli-Salernitana, le probabili formazioni: Simeone dal 1′ e sorpresa a centrocampo

Il Napoli di Walter Mazzarri ospiterà oggi (ore 15) la Salernitana di Pippo Inzaghi allo stadio Maradona di Fuorigrotta e l’edizione odierna del Corriere dello Sport accenna le formazioni che schiereranno i due allenatori oggi pomeriggio.

“Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a tornare dinanzi ai propri tifosi per provare a centrare una vittoria che cambierebbe lo stato umorale della piazza partenopea. Orfano di Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa, e dello squalificato Mazzocchi, il tecnico toscano dovrà inventarsi qualcosa per battere una delle squadre più in forma del momento” scrive il Corriere dello Sport.

Ecco la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri.

Per quanto riguarda i granata, Pippo Inzaghi, reduce dalla buona prestazione contro la Juventus e, in generale, dalle ottime prestazioni dell’ultimo mese, è pronto ad affrontare il Napoli per questo derby campano; stavolta al Maradona “non ci sarà di mezzo uno Scudetto, ma punti di capitale importanza”‘.

Di seguito la probabile formazione della Salernitana:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Fazio, Gyomber, Bradaric; Sambia, Legowski, Martegani; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.