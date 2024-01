CdS: “Micheli non partirà per l’Arabia Saudita, resta in Italia per le operazioni di mercato, ecco quali”

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo la gara di quest’oggi contro la Salernitana, si preparerà a partire per l’Arabia Saudita, sede ospitante della Supercoppa Italiana 2024. Tra gli azzurri, impegnati il 18 gennaio a Riyadh contro la Fiorentina per la semifinale, mancherà il responsabile scouting Maurizio Micheli.

Il capo scouting del Napoli non partirà per Riyadh; avrà molto da fare in Italia per cercare di piazzare alcuni colpi di mercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dà alcune indicazioni su quali nomi sta lavorando il direttore Micheli: “Barak arriverebbe esclusivamente in prestito, e la Fiorentina non ci sta; Emre Can costa tanto, come anche Koudio Koné; e allora, riecco Sasa Lukic, l’ex Torino che al Fulham si sta divertendo poco e che Micheli ha messo nella propria lista, e pure Orel Mangala, un muscolare che al Nottingham ha giocato tantissimo, sino a quando non è arrivato in panchina Nuno Espirito Santo. Poi si (ri)penserà pure a Samardzic“.