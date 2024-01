Ammonizione pesante per Kvaratskhelia: il georgiano salterà la prossima sfida di campionato con la Lazio

Altra ammonizione pesante per il Napoli di Walter Mazzarri nella sfida del pomeriggio contro la Salernitana di Inzaghi. Al minuto 99, a tempo quasi scaduto, c’è una rimessa laterale per la squadra granata e Kvaratskhelia allontana il pallone chiedendo di battere da posizione arretrata. L’arbitro Marinelli però la prende per una perdita di tempo e decide di estrarre il giallo, e per questo nella prossima sfida di campionato, che sarà a Roma con la Lazio, il numero 77 azzurro non ci sarà essendo diffidato