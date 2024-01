Il Barcellona perde Raphinha, uscito nel primo tempo nel match di Supercoppa contro l’Osasuna per una lesione del bicipite femorale della gamba sinistra.

L’attaccante brasiliano dovrà stare fermo ai box circa un mese ed è in dubbio per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli in programma il 21 febbraio.