La SSC Napoli comunica che dalle ore 12:00 del 15 Gennaio saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Hellas Verona, di domenica 4 Febbraio ore 15:00. La vendita dei biglietti si articola in due fasi. La prima fase riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase vendita libera aperta a tutti. Dalle ore 12:00 di Lunedì 15 Gennaio e fino alle ore 23:59 di Giovedì 25 Gennaio, i possessori di Fidelity Card potranno acquistare fino a 4 biglietti, ad un prezzo ridotto. In caso di disponibilità residua di biglietti, la fase di vendita libera inizierà alle ore 12:00 di Venerdì 26 Gennaio e terminerà ad esaurimento posti. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook. Questi i prezzi:

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera CURVE INFERIORI 14 € 20 € CURVE SUPERIORI 30 € 35 € DISTINTI INFERIORI 40 € 45 € DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 € TRIBUNA NISIDA 65 € 75 € TRIBUNA POSILLIPO 90 € 100 €