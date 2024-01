Pedullà: “Asse Fiorentina-Napoli, le ultime su Barak, Martinez Quarta e Zanoli”

Attraverso il proprio sito, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina, rivelando dettagli su delle trattative. La maggior parte di esse riguardano il Napoli, club interessato a diversi giocatori della viola.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina sarà molto attiva sul mercato. Non ha intenzione di privarsi di Martinez Quarta, ha memorizzato la richiesta (ufficiale) del Napoli per Barak ma vuole garanzie, non è interessata a Zanoli (la Salernitana resta in pole) e segue sempre da vicino Faraoni”.