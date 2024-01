Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha sempre insistito sulla merce fresca e quindi sui giovani calciatori al prodotto un pochino andato e lo ha fatto per un discorso di patrimonializzazione e per fare delle plusvalenze. Mi pare che la linea scelta da lui gli abbia dato tanti risultati, bisogna darne atto e fa bene continuare così.

Traorè? E’ un bel calciatore, mi piace. I calciatori così sono destabilizzanti e ti creano la superiorità e problemi agli avversari. E’ un buon profilo che bisogna inquadrare bene nel momento storico del Napoli. C’è il settore del reparto difensivo che ha bisogno assolutamente di un intervento.

Il settore giovanile del Napoli? Ci sono le disponibilità economiche, ma De Laurentiis non ci ha mai voluto investire e faccio riferimento alle strutture e agli allenatori bravi, non solo sui giovani calciatori. La Juve ha fatto l’Under 23 e un sacco di ragazzi ora sono in prima squadra”.