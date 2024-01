L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su una novità riguardante il Presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano il presidente è furibondo, non è soddisfatto del momento vissuto dal gruppo e delle prestazioni fornite in campo. Questo ritiro a tempo determinato è il minimo che gli sia passato per la testa. Aveva pensato a qualche premio in vista della Supercoppa: ma al momento Edo De Laurentiis, il vice presidente, che rappresenta i vertici nel ritiro, non ne ha fatto cenno.