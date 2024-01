Gazzetta – Da Theate a Martinez Quarta: il punto sui centrali seguiti dal Napoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli segue diversi centrali per la difesa. Dragusin, obiettivo numero uno, è sfumato. Le alternative sono Martinez Quarta della Fiorentina e Theate del Rennes. Entrambi conoscitori della Serie A: il belga ha vestito la maglia del Bologna la scorsa stagione per poi trasferirsi in Francia. La rosea sottolinea che l’ostacolo principale è rappresentato dalle reticenze delle rispettive società ad accordare un’operazione in prestito oppure a titolo definitivo a prezzi vantaggiosi. Non si esclude dunque Adarabioyo del Fulham, in scadenza a giugno.