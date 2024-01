Gazzetta – 4 settori dell’Olimpico chiusi per Lazio Napoli. I dettagli

Dopo gli incidenti avvenuti nel derby della Capitale tra Lazio e Roma in coppa Italia, è arrivata la decisione dal Giudice sportivo di chiudere 4 settori dell’Olimpico in occasione della partita di campionato del 28 gennaio tra Lazio e Napoli. Si tratta della Curva Nord e dei Distinti Nord, Est e Ovest. La motivazione è legata ai cori razzisti nei confronti del giocatore belga Lukaku. Per i lanci di oggetti e fumogeni, alcuni dei quali hanno colpito Dybala e Bove, la società biancoceleste è stata multata di 50.000 euro con diffida e la Roma di 15.000.