De Maggio: “Samardzic? Verrà al Napoli, ma non è l’unico. Vi spiego”

La stagione del Napoli è iniziata in maniera pessima. Proprio per questo motivo, c’è urgente bisogno di intervenire sul mercato. Tra i tanti profili accostati al club azzurro, ce ne sono un paio in particolare che aiuterebbero Mazzarri a risollevare le sorti della squadra. Proprio di questi ha parlato Valter De Maggio a Radio Goal.

Di seguito le sue parole: “Vi dico come andrà a finire, l’operazione Samardzic tra Napoli e Udinese si farà, poi c’è un altro giocatore: Hamed Traoré del Bournemouth, che piace anche altre squadre italiane su cui si sta lavorando”.