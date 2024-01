L’edizione odierna di Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla partita tra Napoli e Salernitana. Secondo il quotidiano domani alle 15 il Napoli scenderà in campo nel derby contro la Salernitana, una partita importantissima complice il periodo a delicato che sta attraversando la squadra di Walter Mazzarri. L’allenatore in conferenza stampa ha chiesto ai tifosi di sostenere la squadra fino al 95esimo. Ma il popolo stavolta non risponde presente appieno. Infatti, è probabile che non ci sarà il sold-out, al Maradona dovrebbero esserci meno di quarantamila spettatori.