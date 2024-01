Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, presenterà domani in conferenza stampa la delicata partita contro la Salernitana. Un derby più insidioso che mai vista la difficile situazione che gli azzurri stanno vivendo. A questa sfida, seguirà la partenza per l’Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana. L’orario dell’evento è fissato per le ore 11:30 dal Konami Training Center di Castel Volturno.