Sportitalia – Napoli-Barak, contatti con la Fiorentina. Si discute della formula

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, scrive sul proprio sito a proposito dell’interesse del Napoli per Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina. Secondo quanto riportato, i toscani non hanno chiuso al trasferimento, motivo per cui i contatti stanno andando avanti. C’è però da discutere sulla formula: la dirigenza viola vuole un prestito con obbligo di riscatto, mentre Aurelio De Laurentiis vuole il diritto. Il costo dell’operazione è di circa 6-7 milioni di euro. “Antonin Barak resta nella lista del Napoli, confermata la richiesta di informazioni. I contatti stanno andando avanti, la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica, ma di sicuro Barak è un nome che il Napoli sta valutando”.