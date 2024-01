Sky – Ritiro Napoli momentaneamente interrotto. AdL concede qualche ora di riposo ai calciatori

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato a proposito del ritiro del Napoli, voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis a seguito della pesante sconfitta rimediata nell’ultima gara di campionato contro il Torino. Secondo quanto riportato, il patron degli azzurri ha optato per interromperlo per qualche ora, concedendo così alcune ore di riposo ai calciatori. C’è così stata una fila di taxi all’esterno del Konami Training Center di Castel Volturno per riportare i giocatori nelle loro case.