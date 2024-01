Sky – La Juventus fa sul serio per Samardzic: si prova l’acquisto per giugno. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, scrive a proposito della situazione di mercato legata al calciatore dell’Udinese Lazar Samardzic, uno dei nomi più caldi in chiave Napoli. Secondo quanto riportato, la Juventus starebbe facendo sul serio per arrivare a prelevarlo. Gli azzurri non hanno ancora chiuso, e questo tiene i bianconeri ancora in piena corsa per il serbo. L’intenzione è quella di acquistarlo per giugno, ma qualora i friulani richiedessero l’acquisto a gennaio, si sta studiando come arrivare a chiudere l’operazione.