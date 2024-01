Schira – Samardzic, ecco cosa manca al Napoli. La Juve vuole reinvestire i soldi di Dragusin

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto sul suo profilo X a proposito della trattativa per Lazar Samardzic dell’Udinese, su cui ci sono Napoli e Juventus. Secondo quanto riportato, l’idea dei bianconeri è quella di reinvestire i 4 milioni derivanti dalla cessione di Radu Dragusin dal Genoa al Tottenham nel serbo. Mentre i partenopei hanno sì l’accordo con i friulani, ma ballano circa 700mila euro tra l’offerta e la richiesta del padre-agente del calciatore. “Idea della Juventus è di utilizzare i €4M derivanti dalla vendita di Dragusin (dal Genoa al Tottenham) per prendere Samardzic in prestito oneroso con diritto di riscatto (16M + bonus) che diventerà obbligo a determinate condizioni. Stessa formula concordata dall’Inter in estate. Il Napoli aveva offerto €20M + bonus all’Udinese a fine dicembre per ingaggiare Lazar Samardzic. Via libera dei friulani da giorni, ma manca l’accordo con il papà-agente Mladen su stipendio (ballano 700mila euro tra offerta e richiesta) e commissioni”.