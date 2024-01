Repubblica tuona contro ADL: “Il Napoli è una polveriera”

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano, il clima sarebbe più teso che mai. Tra botta e risposta internazionali tra agenti e calciatori, tra ridsultati scadenti svanisce totalmente la magia che ha reso la scorsa stagione il Napoli Campione. Questo quanto si legge sul quotidiano:

“Macché ritiro punitivo. Il Napoli è una polveriera, gli stracci volano e ormai non c’è più margine per lavare in famiglia i panni sporchi, a dispetto della inutile clausura con cui Aurelio De Laurentiis s’è illuso di nascondere le macerie azzurre sotto a un metaforico tappeto. L’unico argine al caos e alla dilagante anarchia sta cercando di metterlo Walter Mazzarri, costretto a preparare il derby di dopodomani (ore 15) al Maradona contro la Salernitana con uno spogliatoio in subbuglio e troppi giocatori scontenti, alcuni dei quali decisi a cambiare aria già nella sessione invernale del mercato. Ostigard e Zanoli sono convinti di avere i giorni contati e quindi non si può contare su di loro. Solo l’emergenza a metà campo costringerà Mazzarri a dare ancora spazio a Zielinski, che vivrà da separato in casa i prossimi 5 mesi fino alla scadenza del contratto. Solamente in attacco c’è un minimo margine per fare qualche scelta e infatti stanno crescendo le quotazioni di Simeone, favorito per la prima volta nel ballottaggio con Raspadori. Pure il centravanti argentino fa parte della numerosa fazione degli scontenti, ma il mal di pancia non gli ha impedito finora di farsi trovare pronto quando – di rado – è stato chiamato in causa”.