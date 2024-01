Repubblica – Ecco perchè l’agente di Kvara ha detto quelle parole su Osimhen

Il Napoli sta vivendo un momento molto delicato. L’ultimo episodio in ordine cronologico a scuotere l’ambiente è stato l’attacco dell’agente di Kvara ad Osimhen. Il nigeriano non ha digerito affatto le parole dell’agente e in una storia su Instagram lo ha risposto per le rime. Secondo il quotidiano Repubblica, dietro le accuse del procuratore c’è la rabbia per una disparità di trattamento tra il suo assistito e Osimhen: “Lo sfogo dell’agente di Kvara è dovuto ad una disparità di trattamento riservata al suo assistito da ADL. Era prevedibile che il rinnovo a cifre stellari del nigeriano avrebbe scatenato un terremoto nello spogliatoio”.