Napoli-Barcellona, partita alle 12:00 la vendita dei biglietti: chi può acquistarli

E’ partita oggi alle 12:00 la vendita dei biglietti per gli abbonati per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Napoli – Barcellona, che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 Febbraio 2024 alle ore 21:00.

La vendita dei biglietti per la partita Napoli vs Barcellona si articola in tre fasi: