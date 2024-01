KKN – Rebus Samardzic: vuole il Napoli ma l’Udinese vuol capire se AdL fa finta o meno di trattarlo

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito della trattativa per Lazar Samardzic nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, al momento il tutto è un mistero. C’è da mettere d’accordo due persone come Aurelio De Laurentiis e il papà del calciatore, due caratteri non facili. Il centrocampista dell’Udinese invece, vuole il Napoli. Su di lui c’è anche il Brighton e la Juventus, che però non lo prenderà. Sembra che lo vogliano prendere i partenopei, ma i friulani stanno cercando di capire se la società lo vuole davvero o fa solo finta di trattarlo. Al momento, è spuntato fuori anche il nome di Hamed Junior Traoré.