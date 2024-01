Gazzetta – Napoli-Salernitana, scelte obbligate per Mazzarri: i dettagli

Sabato alle ore 15:00 allo Stadio Maradona si disputerà il derby campano tra Napoli e Salernitana. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha svelato le possibili scelte di formazione di Walter Mazzarri per la sfida di campionato. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con la Salernitana non ci sarà l’ex Mazzocchi (squalificato per un turno): Mazzarri ripartirà dal 4-3-3 ma l’ipotesi di passare alla difesa a tre a gara in corsa resta viva e col recupero di Ostigard ci sarebbero anche gli uomini giusti per farla. Scelte quasi obbligate, dunque, col solito ballottaggio davanti: Simeone e Raspadori si contendono una maglia, con l’argentino che sembra in vantaggio”.